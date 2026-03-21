Бесплатные автобусы запустят на один день от набережной до «Самара Арены»

В воскресенье, 22 марта 2026 года, в Самаре состоится матч 22-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и казанским «Рубином». Он пройдет на стадионе «Солидарность Арена». В день игры до него запустят бесплатные шаттлы.
«В день матча с “Рубином” можно будет доехать от “Ладьи” до стадиона на бесплатных штаттлах. Главное условие проезда — билет на игру или атрибутика “Крыльев Советов”, — сообщили в пресс-службе самарского клуба.
Шаттлы начнут ходить от Октябрьской набережной в 15:00. В пути предусмотрено несколько остановок: «Постников овраг», «Завод им. Тарасова (ул. Ново-Садовая), “Барбошина поляна”. Конечная точка — стадион “Солидарность Арена”, гейт № 4.
Автобусы будут ходить с интервалом 15−30 минут. Время отправления последнего шаттла — 16:15. В клубе обращают внимание, что в обратном направлении автобусы не поедут.