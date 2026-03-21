Пока ситуация стабильная — цены растут.
Правительство — главный институт власти в парламентской республике — никогда не выглядело столь комично. Разве что при ПКРМ. Тем не менее В. Н. Воронин, со всеми минусами, отвечал за принятые решения. В последние пять лет сменилось почти три премьера. Наташа Гаврилица — с распахнутым взглядом детёныша носорога, будто сбежавшая с полотна Рубенса прямиком в зал заседаний. Серьёзна до смешного, смешна до серьёзности — сочетание, от которого дипломаты хватались за головы, а журналисты за микрофоны. Но зачем красота в правительстве? Серьёзность — его суть!
Речан — гений, затмивший де Фюнеса: тот играл комиков, а этот даже не старается. Его суровость столь незыблема, что её можно использовать как фундамент для рыбницкого моста или как аргумент в споре с реальностью. Крайний — некто Мунтяну: человек, чьё присутствие никто не замечает — он как святая вода на полке: чуда не случится, никто не огорчится. Майя Санду поиздевалась над должностью премьера лучше всех: она назначает тени, которые лишь выгодно обрамляют её портрет на стене. Они повторяют его очертания, но не правят — беспощадно обозначая пустоту.
Несите следующего, она всё равно продохнуть никому не даст! Помнится, премьер Санду с пафосом вещала: «Нам нужно отремонтировать корабль, поднять якорь, выгнать крыс и найти честных матросов». Сегодня капитан назначает рулевыми пассажиров, матросы играют в кости на остатки провизии, алые паруса пустили на скатерти для саммитов, якорь примотали к мачте. Штурвал вращается вхолостую.
На выходные — небольшое развлечение: собрал цитаты В. С. Черномырдина и примерил их к молдавскому кабмину. Некоторые вещи не меняются — лишь меняют географию.
«Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу. Надо же думать, что понимать. Раньше полстраны работало, а пол не работало. Теперь всё наоборот. Мы до сих пор пытаемся доить тех, кто и так лежит. Говорю безо всяких, спад экономики ещё не полностью пошёл на подъём. Нам никто не мешает перевыполнять наши законы. Народ пожил — и будет! Но курс у нас один — правильный. Будем проводить иностранную политику иностранными руками. Мы выполнили все пункты: от А до Б. Есть ещё время сохранить лицо. Потом придётся сохранять другие части тела».