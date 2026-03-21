Стабильность по-молдавски: правительство меняется, цены идут только вверх, за пять лет результат один — управленческая пустота и растущие счета

«Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу. Надо же думать, что понимать. Раньше полстраны работало, а пол не работало. Теперь всё наоборот. Мы до сих пор пытаемся доить тех, кто и так лежит. Говорю безо всяких, спад экономики ещё не полностью пошёл на подъём. Нам никто не мешает перевыполнять наши законы. Народ пожил — и будет! Но курс у нас один — правильный. Будем проводить иностранную политику иностранными руками. Мы выполнили все пункты: от А до Б. Есть ещё время сохранить лицо. Потом придётся сохранять другие части тела».