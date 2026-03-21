Пожилую женщину четвертый день разыскивают в Нижнем Новгороде

Нижегородские волонтеры четвертый день ищут 73-летнюю Надежду Панкову. Об этом сообщили в ПСО «Волонтер».

Пенсионерка ушла с дачи в деревне Кузнечиха 17 марта. С того момента ее никто не видел.

У нее худощавое телосложение, короткие седые волосы и серые глаза. Рост примерно 162 см. В качестве особой приметы описывают родинку на щеке. Она ушла в пальто ниже колена, вязаной шапке и джинсах — все это серого цвета. Также на ней были черные сапоги.

Волонтеры уже обзвонили больницы и морги, опросили очевидцев и распространили ориентировки по соцсетям. Им требуются записи с камер видеонаблюдения на ул. Бархатной, Акварельной и Старокузнечихинской.