Учёные ВНИРО мониторят Азовский залив на счёт промысла азовской тюльки

Как сообщает «Таганрогская правда», ссылаясь на Южный филиал ВНИРО, учёные института занимаются комплексным исследованием состояния рыбных запасов азовской тюльки и среды их обитания в Северном Приазовье.
Уточняется, что специалисты отдела «Северо-Азовский» изучают динамику популяций рыб и других гидробионтов в прибрежных экосистемах. Они анализируют факторы, влияющие на численность и размножение видов, а также отслеживают гидрологические и гидрохимические параметры среды.
Напомним, азовская тюлька является объектом коммерческого промысла. Сейчас её добывают преимущественно кошельковыми неводами, лишь 5−10% улова получают ставными неводами на путях миграций. В Таганрогском заливе тюльку ловят ставными неводами при весенних подходах рыбы на нерест. Зимний промысел ведётся в центральной части Азовского моря.