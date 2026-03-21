Учёные ВНИРО мониторят Азовский залив на счёт промысла азовской тюльки

Исследования в Приазовье помогут определить оптимальные объёмы добычи рыбы.

Как сообщает «Таганрогская правда», ссылаясь на Южный филиал ВНИРО, учёные института занимаются комплексным исследованием состояния рыбных запасов азовской тюльки и среды их обитания в Северном Приазовье.

Уточняется, что специалисты отдела «Северо-Азовский» изучают динамику популяций рыб и других гидробионтов в прибрежных экосистемах. Они анализируют факторы, влияющие на численность и размножение видов, а также отслеживают гидрологические и гидрохимические параметры среды.

Напомним, азовская тюлька является объектом коммерческого промысла. Сейчас её добывают преимущественно кошельковыми неводами, лишь 5−10% улова получают ставными неводами на путях миграций. В Таганрогском заливе тюльку ловят ставными неводами при весенних подходах рыбы на нерест. Зимний промысел ведётся в центральной части Азовского моря.