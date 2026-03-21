Ушедшая из России Henkel зарегистрировала в стране товарный знак Schwarzkopf

Henkel объявила об уходе из России в апреле 2022 года на фоне ситуации на Украине. В мае 2023-го компания завершила продажу активов за 54 млрд рублей. В России у неё было 11 заводов, где выпускали клеевые материалы, бытовую химию и косметику. В 2025 году руководство концерна называло возможное возвращение на российский рынок маловероятным.