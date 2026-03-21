В Новосибирской области прошла профильная смена для юных патриотов

Свыше 90 юных патриотов приняли участие в профильной смене «Командир 2.0: Перезагрузка», которая состоялась в образовательном парке имени Олега Кошевого и в военно-патриотическом парке «Авангард» в Новосибирской области с 24 по 28 февраля, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Мероприятие провели в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
Участники смены оттачивали строевую, тактическую, огневую и физическую подготовку, закрепляли основы обращения с учебным и стрелковым оружием. Также они отрабатывали навыки оказания первой помощи в условиях, приближенных к боевым, тренировались использовать средства индивидуальной защиты.
Юноши и девушки также знакомились с основами военно-морского дела и парашютно-десантной подготовки, испытывали себя в стрельбе из пневматического и электронного оружия. Кроме того, они учились управлять автосимуляторами, пилотными стендами и дронами, играли в лазертаг. В парке «Авангард» юные патриоты погружались в специфику различных военных специальностей с помощью современных лабораторий, высокотехнологичных тренажеров и опытных инструкторов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.