На Дону в добровольчество вовлечены более 415 тысяч молодых людей

Более 415 тысяч молодых жителей Ростовской области вовлечены в добровольчество, которое развивается при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Как рассказал председатель комитета по молодежной политике Дона Олег Отроков, регион является лидером по развитию волонтерского движения в России. Например, в 2025 году ресурсный центр «Донволонтер» возглавил всероссийский рейтинг эффективности развития добровольческой деятельности и благотворительности среди регионов-миллионников.
Также Ростовская область входит в топ-3 по использованию платформы Добро.рф: электронные портфолио ведут более 270 тысяч добровольцев и около 8 тысяч организаторов добровольческой деятельности. Помимо этого, уже восьмой раз подряд опыт региона признан лучшим на всероссийском конкурсе «Регион добрых дел».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.