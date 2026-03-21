В РАН заявили, что из-за облака плазмы может начаться всплеск полярных сияний

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Всплеск полярных сияний может начаться на Земле в ближайшее время из-за второго за неделю выброса плазмы в сторону планеты. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«К Земле пришло между тем как минимум еще одно облако плазмы. На графике магнитных бурь сейчас затишье, но это обманчивое впечатление. Посмотрим, что на них будет через 2−3 часа. В этот же период может начаться второй, еще более сильный чем вчера, всплеск полярных сияний», — отметили там.
Ученые также добавили, что суммарная индукция межпланетного магнитного поля на этом фоне выросла под 40 нанотеслов, напомнив, что порог экстремально высоких значений начинается от 25 нТл.
Ранее 20 марта сообщалось, что был подтвержден приход к Земле первых облаков плазмы.