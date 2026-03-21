Какой сегодня праздник: Международный день таксиста

Международный день таксиста приурочен к знаковому событию: 22 марта 1907 года в Великобритании на дорогах появились первые автомобили с таксометрами. Это устройство автоматически рассчитывало стоимость поездки на основе пройденного расстояния — и радикально изменило сервис: ушли в прошлое споры о цене между водителем и пассажиром, а услуги такси стали прозрачнее и доступнее. В России первые моторные такси появились в Москве также в 1907 году (об этом сообщала газета «Голос Москвы»). После революции 1917 года служба временно прекратила работу. 21 июня 1925 года — возобновление работы такси в СССР. Поэтому в России водители иногда отмечают «свой» день таксиста ещё и 21 июня. В СССР свободные машины отмечали зелёной лампочкой под лобовым стеклом — так пассажиры понимали, что такси можно остановить. А традиция красить такси в желтый цвет зародилась в Чикаго в 1920‑х годах (считалось, что так машину лучше видно на улице).
День Балтийского моря отмечают ежегодно 22 марта. Праздник был учрежден в 1986 году на 17‑й сессии Хельсинкской комиссии. Выбор даты не случаен: 22 марта 1974 года страны — участницы HELCOM подписали Хельсинскую конвенцию — соглашение о защите морской среды Балтийского моря. Воды Балтики омывают берега девяти государств: России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции и Финляндии. Это одно из самых молодых морей на планете — ему около 15 тысяч лет. Оно образовалось после отступления гигантского ледника. Средняя глубина Балтийского моря — 51 м, максимальная — 470 м.
Всемирный день водных ресурсов появился в 1993 году. Его цель — привлечь внимание к проблеме нехватки пресной воды — одному из ключевых глобальных вызовов XXI века и подчеркнуть важность устойчивого управления водными ресурсами. Пресная вода составляет всего около 2,5% от общего объёма воды на Земле. Из этого количества для непосредственного использования доступно менее 1%, так как большая часть законсервирована в ледниках. Россия — один из главных хранителей пресной воды на Земле. Наша страна занимает второе место в мире по запасам пресной воды (около 10% от общемирового объёма). На территории России более 2,5 млн рек и столько же озер.