Какой сегодня праздник: Международный день таксиста

Международный день таксиста приурочен к знаковому событию: 22 марта 1907 года в Великобритании на дорогах появились первые автомобили с таксометрами. Это устройство автоматически рассчитывало стоимость поездки на основе пройденного расстояния — и радикально изменило сервис: ушли в прошлое споры о цене между водителем и пассажиром, а услуги такси стали прозрачнее и доступнее. В России первые моторные такси появились в Москве также в 1907 году (об этом сообщала газета «Голос Москвы»). После революции 1917 года служба временно прекратила работу. 21 июня 1925 года — возобновление работы такси в СССР. Поэтому в России водители иногда отмечают «свой» день таксиста ещё и 21 июня. В СССР свободные машины отмечали зелёной лампочкой под лобовым стеклом — так пассажиры понимали, что такси можно остановить. А традиция красить такси в желтый цвет зародилась в Чикаго в 1920‑х годах (считалось, что так машину лучше видно на улице).