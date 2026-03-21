В Предгорном округе Ставропольского края обновят два медучреждения

Участковую больницу в поселке Ясная Поляна и фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Свобода в Предгорном округе Ставропольского края отремонтируют по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в правительстве региона.
Во время работ специалисты полностью заменят инженерные коммуникации, проведут внутреннюю отделку и перепланировку помещений. Особое внимание уделят логистике внутри зданий — там появятся зоны ожидания, соответствующие единому стандарту качества регионального здравоохранения.
«Продолжаем планомерно развивать сельскую медицину, делая ее доступной и современной. Наша задача — не просто обновить стены, а создать условия, в которых житель самого удаленного поселка получит ту же помощь, что и в районной поликлинике. При этом организовали процесс так, чтобы стройка не мешала лечению — медучреждения продолжат работу на протяжении всего периода реконструкции», — отметил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.