Сбор яиц на Пасху объявили храмы в Петербурге для нуждающихся

В Петербурге в преддверии Пасхи проект «Центр милосердия имени праведного Иоанна Кронштадтского» запустил акцию по сбору свежих яиц для нуждающихся. Теперь каждый желающий может принести по десять яиц в пункт сбора. Варить или красить их не нужно. Об этом сообщили в пресс-службе центра.