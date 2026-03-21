Сбор яиц на Пасху объявили храмы в Петербурге для нуждающихся

В Петербурге в преддверии Пасхи проект «Центр милосердия имени праведного Иоанна Кронштадтского» запустил акцию по сбору свежих яиц для нуждающихся. Теперь каждый желающий может принести по десять яиц в пункт сбора. Варить или красить их не нужно. Об этом сообщили в пресс-службе центра.
— Бабушки, люди с ограниченными возможностями и многодетные семьи самостоятельно займутся подготовкой к празднику. Яйца войдут в состав апрельских социальных наборов, — рассказали организаторы проекта. Горячее угощение с яйцами будет также предложено бездомным в день Пасхи и на Светлой седмице в районе Кушелевки.
Присоединиться к сбору можно в любое время благодаря длительному сроку хранения свежих яиц.
Помощь можно передать волонтерам в часы работы благотворительной столовой (ежедневная работа с 14:00 до 15:00) или в дни работы социального кабинета: по понедельникам с 10:00 до 14:00, четвергам с 15:00 до 19:00, субботам с 10:00 до 14:00, воскресеньям с 12:00 до 14:00.
