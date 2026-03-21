В городе Добрянке Пермского края благоустроят территорию школы № 2

Благоустройство территории школы № 2 в городе Добрянке Пермского края благоустроят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Добрянского муниципального округа.
Специалисты оборудуют спортивную площадку для активных занятий, установят игровой комплекс для младших школьников, разместят теннисные столы для любителей активного отдыха всех возрастов. Кроме того, на территории появятся удобные скамейки и разнообразные малые архитектурные формы, которые сделают прогулки и встречи более комфортными. Планируется также обновить покрытие в прогулочных зонах, высадить новые растения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.