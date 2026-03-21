Адвокат заявил, что Лерчек четыре раза отказывали в посещении частных клиник

Следователь МВД четыре раза отказал блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, в посещении частных клиник, включая два отказа на визит к стоматологу. Об этом говорится в публикации в Telegram-канале адвокатов блогера.
В публикации упоминалось о четырех отказах в посещении врача, при этом адвокаты разместили копии отказов следователя на ходатайство защитников Лерчек о посещении медицинских учреждений. В двух случаях речь шла о частной клинике «Мать и дитя» на Севастопольском проспекте, а в других двух случаях — об отказе в посещении частной стоматологической клиники на Минской улице. Также адвокаты утверждают, что имеют и другие документальные подтверждения отказов следователя МВД в посещении врачей Чекалиной.
Адвокат Константин Третьяков ранее сообщил, что защита просит Следственный комитет проверить действия следователя МВД, который якобы отказывался отпустить обвиняемую к врачу из-под домашнего ареста.
В пресс-службе ГУ МВД Москвы сообщили, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу от обвиняемой и ее защитников неоднократно поступали ходатайства на посещение государственных медицинских учреждений, и все они были удовлетворены полностью. В то же время, как отметили в ГУ МВД, следователи дважды отказали в удовлетворении ходатайства обвиняемой о посещении коммерческих медицинских учреждений, передает ТАСС.
20 марта стало известно, что Лерчек направила обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием проверить законность действий следователя, который препятствовал ее своевременному медицинскому обследованию во время домашнего ареста.
Чекалину, которой недавно диагностировали рак желудка четвертой стадии с осложнениями, освободили из-под домашнего ареста, а уголовное дело приостановили. Блогерша проходит курс химиотерапии, также ей назначили лучевую терапию. Врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, поможет ли лечение при таком диагнозе и есть ли шанс у Лерчек на полное выздоровление.