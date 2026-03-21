Защита Лерчек заявила, что ей четыре раза отказали в визите к врачу

Валерии Чекалиной (Лерчек) четыре раза запрещали выходить из-под домашнего ареста для посещения врачей, сообщили её адвокаты в Telegram-канале. В двух случаях речь шла о частной клинике, специализирующейся на акушерстве и гинекологии. Еще два раза отказы касались стоматологической клиники.

Защита блогерши утверждает, что у них есть документальные подтверждения каждого отказа. Адвокат Константин Третьяков ранее заявлял, что сторона защиты просит СК проверить действия следователя МВД, который якобы не отпускал обвиняемую к врачу.

В ГУ МВД Москвы пояснили, что все ходатайства Чекалиной о посещении государственных медучреждений были удовлетворены. Отказы касались только коммерческих клиник.

Лерчек находится под домашним арестом с осени 2024 года по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. В марте 2026 года стало известно, что у блогерши диагностировали рак с метастазами в лёгких и разрушением позвонков, ей провели срочную операцию на позвоночнике. После этого она покинула больницу под расписку, чтобы быть с новорождённым сыном.

Ранее сообщалось, что суд приостановил производство по делу Лерчек из-за ее болезни.

