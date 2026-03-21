Защита Лерчек заявила, что ей четыре раза отказали в визите к врачу

Лерчек находится под домашним арестом с осени 2024 года по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. В марте 2026 года стало известно, что у блогерши диагностировали рак с метастазами в лёгких и разрушением позвонков, ей провели срочную операцию на позвоночнике. После этого она покинула больницу под расписку, чтобы быть с новорождённым сыном.