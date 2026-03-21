Центр «Молодежная станица “Дон”» реализует 10 образовательных программ

Центр аграрного лидерства «Молодежная станица “Дон”» в этом году реализует 10 образовательных программ при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Более 3 тысяч человек смогут пройти обучение по таким программам, как «Пространство “Я в Агро”, “Лидеры изменений”, “Я в АгроСтолице”, “АгроКОМАНДЫ”, “АгроТехКласс”, “ГОЛОСАгро”. Также будут организованы медиашкола “Медиа в агро”, школа проректоров “ПРОАгро” и школа операторов дронов “АгроПИЛОТ”.
«Сельская молодежь сейчас — это действительно драйвер развития. Село развивается, появляются новые рабочие места, интересные профессии. Наша задача — сделать все, чтобы показать и рассказать об этих преображениях села, а самое главное — о возможностях, мерах поддержки, которые есть для молодежи в сельских территориях», — сказал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.