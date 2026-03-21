В Башкирии отремонтируют участок дороги Магнитогорск — Ира

Более 10 км дороги Магнитогорск — Ира в Баймакском районе Республики Башкортостан отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Специалисты обновят участок вблизи города Сибай. Там заменят асфальт, укрепят обочины и нанесут разметку. Работы планируется завершить до конца года.
«Дорога Магнитогорск — Ира входит в опорную сеть России. Она связывает несколько районов республики: Баймакский, Зилаирский, Зианчуринский, Кугарчинский и Куюргазинский. Кроме того, это туристическое направление. По этой дороге можно добраться до природного парка Мурадымовское ущелье и других достопримечательностей. Трафик здесь достигает 12,5 тысячи автомобилей в сутки. Поэтому важно поддерживать ее в нормативном состоянии и обеспечить безопасный проезд для всех участников дорожного движения», — отметила министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.