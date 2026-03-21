Тысячи новых Porsche и Volkswagen застряли на острове у берегов Кении

Ранее Иран объявил о возможности гарантировать безопасный проход судов, связанных с Японией, через Ормузский пролив после урегулирования всех вопросов в рамках двустороннего диалога. Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи разъяснил, что Тегеран не вводил блокаду на этой морской артерии и не намерен полностью перекрывать её. Контакты с Токио уже налажены, а достигнутые договорённости касаются плавсредств, аффилированных с восточноазиатским государством.