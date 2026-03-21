Пять детских садов на 1218 мест строят в Нижнем Новгороде

Еще один вопрос, который подняли на заседании, — это строительство нового корпуса школы № 118 в Московском районе. Проект планируют реализовать в 2028—2030 годах в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Работы разобьют на два этапа: сначала возведут учебный корпус, а затем на прилегающем участке появится спортивный блок. В первом здании разместят кабинеты для уроков и внеклассных занятий, столовую, медпункт, класс профориентации и электронный тир. В спорткомплексе оборудуют универсальный зал для игровых видов спорта, раздевалки, тренерскую и медкабинет.