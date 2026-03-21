Побывавшая в Мексике россиянка развеяла стереотип о «страшной стране»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова посетила Мексику и развеяла распространенный стереотип о том, что в этой стране небезопасно. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Российская тревел-блогерша Марина Ершова посетила Мексику и развеяла распространенный стереотип о том, что в этой стране небезопасно. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации приехала в Мексику на машине из США. Она отметила, что сразу ощутила различия между этими странами. По ее словам, в Соединенных Штатах люди часто живут в своем личном пространстве: дом, машина, офис, снова машина и дом. В Мексике, по ее словам, все обстоит иначе.

— Здесь люди на улице. Они разговаривают, смеются, продают, покупают, едят, слушают музыку. Дети играют на тротуарах и даже дорогах, взрослые сидят возле домов, машины едут с открытыми окнами, из которых доносится музыка, — поделилась она.

По ее словам, если бы Мексика действительно была такой страшной страной, как ее часто представляют, туда не приезжали бы миллионы туристов каждый год. Она добавила, что для многих жителей США это почти идеальный вариант для отдыха.

По ее словам, с американским бюджетом здесь можно арендовать хороший дом у моря, спокойно жить там месяцами, питаться в ресторанах и путешествовать по стране, при этом тратя значительно меньше, чем в самих США.

Кроме того, путешественница отметила, что наряду с американцами в эту латиноамериканскую страну приезжает много россиян. Соотечественники остаются здесь зимовать, так как влюбляются в климат, еду, атмосферу и расслабленный образ жизни мексиканцев, говорится в публикации.

До этого россиянка, активно путешествующая по миру, описала китайские традиции и культуру словами «для русского человека это дикость». Своими необычными наблюдениями она также поделилась в своем блоге.

Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше