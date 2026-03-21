МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Более тысячи «народных троп» благоустроят в Подмосковье в 2026 году, рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.
«В этом году программу увеличили почти вдвое, наметили обновить 1037 пешеходных коммуникаций», — пишет портал 360.ru со ссылкой на Даниленко.
Он отметил, что речь идет не только о создании новых дорожек, но и о ремонте уже существующих — часть объектов вошла в программу для замены изношенного плиточного покрытия на этих маршрутах. Уточняется, что адресный перечень сформировали по результатам заявок, полученных от населения.
Министр уточнил, что в приоритете — обустройство троп вблизи социально значимых объектов — школ и больниц. По словам Даниленко, к работам в муниципалитетах планируется приступить после наступления устойчивых положительных температур, как правило, это начало — середина мая.