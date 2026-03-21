NOC: поврежденный газовоз «Арктик Метагаз» будет отбуксирован в ливийский порт

Российский газовоз «Арктик Метагаз», поврежденный у берегов Ливии, будет отбуксирован в ливийский порт. Об этом сообщила Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC).
«Судно будет безопасно отбуксировано в один из ливийских портов после согласования с компетентными органами, прежде всего с Управлением портов», — говорится в сообщении от ведомства.
По данным NOC, поврежденный газовоз приближается к берегам Ливии из-за неблагоприятных погодных условий. Для ликвидации последствий и предотвращения разлива нефти заключен контракт с компанией, специализирующейся на ликвидации инцидентов с танкерами.
3 марта Минтранс РФ сообщил, что российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке безэкипажных катеров Украины в Средиземном море у территориальных вод Мальты. Всем членам экипажа удалось спастись. Отмечалось, что двое были ранены в результате атаки. Они госпитализированы в больнице Москвы. Остальные эвакуированы на Дальний Восток.
