Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NOC: поврежденный газовоз «Арктик Метагаз» будет отбуксирован в ливийский порт

Судно готовится к буксировке в порт.

Источник: Комсомольская правда

Российский газовоз «Арктик Метагаз», поврежденный у берегов Ливии, будет отбуксирован в ливийский порт. Об этом сообщила Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC).

«Судно будет безопасно отбуксировано в один из ливийских портов после согласования с компетентными органами, прежде всего с Управлением портов», — говорится в сообщении от ведомства.

По данным NOC, поврежденный газовоз приближается к берегам Ливии из-за неблагоприятных погодных условий. Для ликвидации последствий и предотвращения разлива нефти заключен контракт с компанией, специализирующейся на ликвидации инцидентов с танкерами.

3 марта Минтранс РФ сообщил, что российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке безэкипажных катеров Украины в Средиземном море у территориальных вод Мальты. Всем членам экипажа удалось спастись. Отмечалось, что двое были ранены в результате атаки. Они госпитализированы в больнице Москвы. Остальные эвакуированы на Дальний Восток.

До этого издание KP.RU подробно описало, что случилось с газовозом из РФ, который был атакован Киевом.

