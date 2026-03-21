Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодёжка БК «Пари НН» дважды разгромила сверстников из «УНИКСа»

Это были наши последние игры в регулярке.

Баскетболисты «Нижнего Новгорода-Мещерский» в Единой молодёжной лиге ВТБ одержали две уверенные победы на своей площадке.

Нижегородцы уже практически обеспечили себе участие в плей-офф, расположившись на 7-м месте. А вот «УНИКС-2» из Казани, застрявший на 12-й позиции, уже давно распрощался с надеждами на попадание в топ-8.

Более мотивированные хозяева площадки не оставили шансов коллективу из Татарстана. В первой игре «НН-Мещерский» добыл победу со счётом 90:55. Лучшим у нас с 17 очками стал Арсений Канаев. А сегодня в повторном поединке подопечные Ильи Родионова ещё раз разгромили казанцев — 99:68. Самым результативным на сей раз оказался капитан нижегородцев Кирилл Белов, набравший 22 очка.

В апреле наши земляки проведут заключительные матчи регулярки в Екатеринбурге и Перми.