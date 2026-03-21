Молодёжка БК «Пари НН» дважды разгромила сверстников из «УНИКСа»

Более мотивированные хозяева площадки не оставили шансов коллективу из Татарстана. В первой игре «НН-Мещерский» добыл победу со счётом 90:55. Лучшим у нас с 17 очками стал Арсений Канаев. А сегодня в повторном поединке подопечные Ильи Родионова ещё раз разгромили казанцев — 99:68. Самым результативным на сей раз оказался капитан нижегородцев Кирилл Белов, набравший 22 очка.