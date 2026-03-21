Летом в Кузбассе пройдет фестиваль «Динотерра-2026»

Пятый семейный научно-популярный фестиваль «Динотерра-2026» пройдет в Кузбассе с 3 по 5 июля, сообщил губернатор Илья Середюк. Мероприятие состоится при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Специально для фестиваля соберут команду ведущих исследователей и популяризаторов науки, которые выступят главными спикерами лекций, дискуссионных площадок и тематических мероприятий. В этом году планируется также внедрить в программу событий больше интерактивных и научно-технологических активностей.
Для семей с детьми будут созданы новые увлекательные маршруты. Кроме того, будет расширена вечерняя программа: количество концертных выступлений увеличат, их дополнят научно-популярными лекциями и технологическими шоу.
По традиции на фестивале будут работать различные локации — археологический комплекс, экскурсионный терминал, музей под открытым небом, площадки города мастеров, спортивные и развлекательные зоны, фудкорты. Одним из ключевых событий станет яркое и массовое костюмированное диношествие.
