В Кантемировском районе Воронежской области обновят 2 дороги

Участки двух социально значимых трасс отремонтируют в Кантемировском районе Воронежской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве дорожной деятельности региона.
Специалисты обновят отрезок магистрали Кантемировка — Колещатовка протяженностью 6,5 км. Там заменят асфальт и укрепят обочины. Еще в порядок приведут участок дороги Новомарковка — Попасное протяженностью 5 км. Там планируют укрепить обочины и основание проезжей части, уложить два слоя асфальтобетона.
«Дорога Новомарковка — Попасное нужна жителям, промышленным и аграрным предприятиям, потому требования к ее надежности выше», — подчеркнули в Министерстве дорожной деятельности Воронежской области.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.