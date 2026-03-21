В Косинском округе закрыли ледовую переправу через реку Коса

В Косинском муниципальном округе больше не работает ледовая переправа через реку Коса — движение по ней остановлено. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. Сейчас в регионе остаются открытыми четыре ледовые переправы. Спасатели напоминают жителям о необходимости соблюдать меры безопасности. В экстренной ситуации следует звонить по номеру 112.