В Косинском округе закрыли ледовую переправу через реку Коса

Сейчас в регионе остаются открытыми четыре ледовые переправы.

Источник: Комсомольская правда

В Косинском муниципальном округе больше не работает ледовая переправа через реку Коса — движение по ней остановлено. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. Сейчас в регионе остаются открытыми четыре ледовые переправы. Спасатели напоминают жителям о необходимости соблюдать меры безопасности. В экстренной ситуации следует звонить по номеру 112.

Ранее «КП-Пермь» писала, что в регионе продолжается закрытие ледовых переправ из-за изменения погодных условий. В Соликамском муниципальном округе прекращено движение по трём переправам через реку Кама — в посёлках Тюлькино, Усть-Боровая и Нижний Склад.