В Свердловской области за год обновят не менее 220 автобусов

Современные машины будут закуплены в том числе по программе льготного лизинга.

Не менее 220 автобусов планируют обновить в Свердловской области в 2026 году, в том числе при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте информационной политики региона.

Губернатор Денис Паслер уже анонсировал закупку 165 единиц общественного транспорта по программе льготного лизинга. Минтранс России одобрил заявку на приобретение 132 автобусов. 105 из них поступят в Екатеринбург, 12 — в Ревду, по 6 — в Каменск-Уральский и Верхнюю Пышму, 3 — в Краснотурьинск.

Также Денис Паслер сообщил, что готовятся соглашения с Минпромторгом России о закупке по федеральной программе льготного лизинга еще 20 автобусов для Екатеринбурга, 2 — для Богдановича и 11 — для Полевского. Поставки начнутся уже весной.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.