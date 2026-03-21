Мэр Хынчешт не исключает, что смерть Людмилы Вартик могли попытаться «замять» влиятельные в Молдове люди

Мэр Хынчешт Александр Ботнарь не исключает, что смерть Людмилы Вартик могли попытаться «замять» влиятельные в Молдове люди.
По его словам, произошедшее вызывает серьёзные вопросы, в том числе к реакции руководства медучреждения.
«Этот случай замяли», — предположил Ботнарь.
Мэр сомневается, что супруг пострадавшей напрямую связывался с главврачом, и допускает внешнее давление:
Людмила была молодой мамой.
«Я не думаю, что главврачу звонил господин Вартик. Полагаю, звонил кто-то другой».
По мнению Ботнаря, руководство больницы могло подвергнуться влиянию.
«Если главврач не смог отказать, вот к чему мы приходим. Кто-то попросил, чтобы обстоятельства были “прояснены” иначе».
Он подчеркнул: если факт вмешательства подтвердится, речь может идти о злоупотреблениях. Проверки должны провести компетентные органы.
«Думаю, глава больницы ещё расскажет, кто именно вмешивался, если это было», заключил он.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
В Кишиневе прошел флэшмоб в память о погибшей Людмиле Вартик — супруге экс-члена ПАС, который довел ее до самоубийства, и после всего покинул свой партийный пост.