Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Хынчешт не исключает, что смерть Людмилы Вартик могли попытаться «замять» влиятельные в Молдове люди

Мэр Хынчешт Александр Ботнарь не исключает, что смерть Людмилы Вартик могли попытаться «замять» влиятельные в Молдове люди.

По его словам, произошедшее вызывает серьёзные вопросы, в том числе к реакции руководства медучреждения.

«Этот случай замяли», — предположил Ботнарь.

Мэр сомневается, что супруг пострадавшей напрямую связывался с главврачом, и допускает внешнее давление:

Людмила была молодой мамой.

«Я не думаю, что главврачу звонил господин Вартик. Полагаю, звонил кто-то другой».

По мнению Ботнаря, руководство больницы могло подвергнуться влиянию.

«Если главврач не смог отказать, вот к чему мы приходим. Кто-то попросил, чтобы обстоятельства были “прояснены” иначе».

Он подчеркнул: если факт вмешательства подтвердится, речь может идти о злоупотреблениях. Проверки должны провести компетентные органы.

«Думаю, глава больницы ещё расскажет, кто именно вмешивался, если это было», заключил он.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.

В Кишиневе прошел флэшмоб в память о погибшей Людмиле Вартик — супруге экс-члена ПАС, который довел ее до самоубийства, и после всего покинул свой партийный пост.

