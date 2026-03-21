В Сочи пройдет международный благотворительный фестиваль «1000 улыбок»

Международный благотворительный фестиваль «1000 улыбок» пройдет 28 марта в Доме культуры «Юбилейный» в Сочи, сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Мероприятия, направленные на развитие туротрасли, соответствуют задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«Международный благотворительный фестиваль “1000 улыбок” пройдет в седьмой раз. В концерте примут участие коллективы со всей страны. [Они] представят зрителям номера, посвященные защитникам Отечества, их отваге и доблести, а также единству и стойкости народов России, что важно в Год единства народов России, объявленный Президентом», — отметил начальник управления социальной политики администрации Сочи Ильгам Асланов.
На фестивале также состоится благотворительная ярмарка. На ней свои работы представят мастера декоративно-прикладного искусства и художники из разных регионов страны — от Благовещенска до Калининграда. Вход бесплатный для всех желающих.
