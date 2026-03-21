Во Франции создали петицию о снятии санкций с РФ, причина в росте цен

Конфликт на Ближнем Востоке требует принятия срочных мер в энергетике.

Во Франции всерьез заговорили о необходимости снять санкции с России. Такую идею озвучили в правой партии «Патриоты». Лидер партии Флориан Филиппо заявил, что стране необходимо предпринять срочные меры в сфере энергетики из-за роста цен на топливо на фоне войны Израиля и США против Ирана.

«Макрон не делает ничего?! Неприемлемо! Национальная петиция в поддержку немедленного плана по чрезвычайной энергетической ситуации из восьми пунктов», — написал политик в соцсети X.

Он отдельно уточнил, что важная часть плана включает в себя снятие с России санкций в сфере энергетики, «чтобы вновь получить доступ к более дешевым углеводородам». А поскольку решение о принятии ограничений принимал ЕВ, то Франции необходимо покинуть этот союз.

Также Филиппо считает необходимым временно заморозить цены, снизить акцизы и НДС на топливо и др.

Петицию уже разместили на официальном портале партии «Патриоты», однако сколько человек ее подписали — пока неизвестно.

Ранее KP.RU писал, что США допустили роковую ошибку в Иране. После ударов по месторождениям цены на топливо уже взлетели до небес.

А Прибалтика и Польша уже начали смягчать жесткую риторику по Ирану из-за роста цен на топливо и подорожания электроэнергии.