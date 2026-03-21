Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о штрафах за сорванные подснежники

За сбор краснокнижных растений может грозить и уголовная ответственность.

Источник: Клопс.ru

Россиянам может грозить штраф до 1 млн рублей или лишение свободы за сбор подснежников, занесённых в Красную книгу. Об этом РИА Новости сообщил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

По его словам, за уничтожение редких растений предусмотрены административные штрафы: для граждан — от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 20 тысяч, для юридических — от 500 тысяч до 1 млн рублей. Кроме того, нарушителю могут предъявить иск о возмещении вреда окружающей среде.

Подснежники относятся к видам, находящимся под угрозой исчезновения, поэтому любые действия, ведущие к сокращению их численности, запрещены законом.

«Если сбор был умышленным, либо уничтожено особо ценное растение; если правонарушение совершено на территории национального парка, заповедника или иной особо охраняемой природной территории, наказание может достигать лишения свободы на срок до четырёх лет со штрафом до миллиона рублей», — отметил Машаров.

«Клопс» поговорил с ботаником и юристом и выяснил, какие растения находятся под охраной государства.