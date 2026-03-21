За год около 18 тысяч жительниц Дона получили поддержку службы занятости

Около 18 тысяч жительниц Ростовской области воспользовались мерами поддержки службы занятости в 2025 году, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Кадры».
Для успешного трудоустройства жительниц региона есть целый комплекс мер господдержки и сервисов — от профориентации и помощи в составлении резюме до подбора вакансий и содействия в подготовке к собеседованию. Кроме того, на Дону при службах занятости работают специализированные женские клубы.
«Специалисты донских центров занятости оказывают клиенткам индивидуальную поддержку и помогают в профессиональной реализации, организуют тренинги и мастер-классы, которые помогают женщинам адаптироваться на рынке труда. Такая работа ведется в том числе в рамках женских клубов. Здесь дончанки могут получить поддержку от тех, кто уже нашел себе работу или дело по душе, пообщаться и обменяться опытом в приобретении необходимых навыков и знаний для успешного построения карьерной траектории. Каждая из участниц находит для себя что-то полезное, чтобы в дальнейшем успешно реализовать себя на рынке труда нашего региона», — отметил начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян.
Особое внимание уделяют супругам участников спецоперации, многодетным и одиноким матерям, женщинам, которые воспитывают детей-инвалидов, находятся в отпуске по уходу за ребенком, а также соискательницам старше 50 лет и предпенсионеркам.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.