За год около 18 тысяч жительниц Дона получили поддержку службы занятости

Им, например, помогали с составлением резюме, подготовкой к собеседованию, профориентацией и подбором вакансий.

Источник: Национальные проекты России

Около 18 тысяч жительниц Ростовской области воспользовались мерами поддержки службы занятости в 2025 году, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Кадры».

Для успешного трудоустройства жительниц региона есть целый комплекс мер господдержки и сервисов — от профориентации и помощи в составлении резюме до подбора вакансий и содействия в подготовке к собеседованию. Кроме того, на Дону при службах занятости работают специализированные женские клубы.

«Специалисты донских центров занятости оказывают клиенткам индивидуальную поддержку и помогают в профессиональной реализации, организуют тренинги и мастер-классы, которые помогают женщинам адаптироваться на рынке труда. Такая работа ведется в том числе в рамках женских клубов. Здесь дончанки могут получить поддержку от тех, кто уже нашел себе работу или дело по душе, пообщаться и обменяться опытом в приобретении необходимых навыков и знаний для успешного построения карьерной траектории. Каждая из участниц находит для себя что-то полезное, чтобы в дальнейшем успешно реализовать себя на рынке труда нашего региона», — отметил начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян.

Особое внимание уделяют супругам участников спецоперации, многодетным и одиноким матерям, женщинам, которые воспитывают детей-инвалидов, находятся в отпуске по уходу за ребенком, а также соискательницам старше 50 лет и предпенсионеркам.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.