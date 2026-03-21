ФК «Пари НН» разгромно проиграл «Краснодару» 0:5

ФК «Пари НН» разгромно проиграл действующему чемпиону лиги «Краснодару». Матч проходил в Краснодаре 21 марта.
Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте матче. После этого в ворота «нижегородцев» влетело еще три мяча. Однако на 84-й минуте матча гости заработали пенальти. Но удар Даниила Лесового не достиг цели — голкипер хозяев спас ворота. Уже на следующей минуте «Краснодар» забил пятый гол.
Сейчас «Пари НН» занимает 13 строчку в чемпионате. В следующем матче команда встретится с «Ростовом» (5 апреля).
Ранее сообщалось, что нижегородские болельщики пожаловались на отсутствие врачей на матчах.