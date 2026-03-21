Парковка у ТРЦ «Океанис» в Нижнем Новгороде подорожает с 21 марта

С 21 марта в ТРЦ «Океанис» в Нижнем Новгороде меняются тарифы на парковку. Первые два часа по-прежнему будут бесплатными, а каждый последующий — 100 рублей. Об этом сообщили в администрации комплекса. К слову, ранее стоимость часа составляла 50 рублей.
Причина повышения тарифов кроется в двух факторах: повышенном интересе к парку «Швейцария» и временном закрытии второго выезда с парковки, на месте которого идет строительство станции новой канатной дороги.
Для посетителей аквапарка и термального комплекса парковка, как и раньше, будет бесплатной. Оплатить стоянку можно на терминалах выезда — наличные принимает только дополнительный терминал на первом выезде. В случае утери парковочной карты штраф составит 500 рублей, за разъяснениями можно обратиться по телефону +7 920 252 30 11.
Напомним, новая канатная дорога свяжет Заречный бульвар с проспектом Гагарина. С ее помощью можно будет добраться до аквапарка «Океанис» и парка «Швейцария» всего за 11 минут.