В Омской области за год отремонтируют 14 участков дорог

Ремонт 14 участков магистралей проведут в Омской области в этом году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Например, специалисты обновят отрезки трасс Омск — Одесское — граница Республики Казахстан, Омск — Русская Поляна, Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области, Омск — Муромцево — Седельниково. Также они приведут в порядок участок подъездной дороги к базе отдыха «Зеленая Роща» и многие другие. Там заменят асфальт, укрепят обочины, установят новые дорожные знаки и барьерные ограждения, нанесут разметку и обустроят остановки общественного транспорта.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.