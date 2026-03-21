Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области за год отремонтируют 14 участков дорог

Работы проведут в том числе на трассе, по которой можно добраться в Казахстан.

Ремонт 14 участков магистралей проведут в Омской области в этом году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Например, специалисты обновят отрезки трасс Омск — Одесское — граница Республики Казахстан, Омск — Русская Поляна, Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области, Омск — Муромцево — Седельниково. Также они приведут в порядок участок подъездной дороги к базе отдыха «Зеленая Роща» и многие другие. Там заменят асфальт, укрепят обочины, установят новые дорожные знаки и барьерные ограждения, нанесут разметку и обустроят остановки общественного транспорта.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.