Услуга по вывозу отходов доступна почти всем жителям Новосибирской области

Услугу по вывозу бытовых отходов сегодня получают 98,68% населения Новосибирской области в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». Эта система действует с 2019 года в 1054 населенных пунктах, сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
За это время в области разработана единая схема обращения с отходами, построены два полигона в Карасукском и Северном районах, восемь площадок временного накопления мусора, приобретены и установлены 6117 контейнеров. За этот же период в регионе были ликвидированы 39 несанкционированных свалок.
В феврале этого года в регионе актуализировали дорожную карту по созданию комплексов по переработке мусора. Среди них — «Левобережный» и «Правобережный» в Новосибирском районе, а также объекты в Искитимском, Куйбышевском, Татарском, Тогучинском, Черепановском районах. Они появятся до середины 2029 года.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.