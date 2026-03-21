В поселке Октябрьском в Иркутской области обустроят новый сквер

Новый сквер благоустроят в поселке Октябрьском в Иркутской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Чунского округа.
Пространство появится около школы № 3, где сейчас находится пустырь. Специалисты уложат асфальт, установят ограждение, скамейки и урны, проведут освещение и высадят растения.
«В рабочем поселке Октябрьском в 2024 году прошло благоустройство сквера “Юбилейный” по улице Горького. Работы финансировались сразу по трем программам: федеральной “Формирование комфортной городской среды” и областным — “Поддержка инициативных проектов” и “Народные инициативы”. Благодаря национальному проекту новый сквер станет уже вторым крупным объектом благоустройства в поселке», — добавили в администрации.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.