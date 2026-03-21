Минцифры назвало фейком сообщения о «белых списках» для домашнего интернета

«Я не в курсе (перехода интернет-провайдеров на “белые списки”. — “Газета.Ru”). Само формирование “белых списков” непонятно как происходит. Мы направили запрос в Федеральную антимонопольную службу и [главе Минцифры Максуту] Шадаеву. ~Непонятна сама формулировка, присутствует ли ангажированность при этом, чьи интересы затрагивает~. Это удар по малому и среднему бизнесу, поэтому формирование “белых списков” уже под вопросом», — объяснил парламентарий.