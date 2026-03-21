Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымская аграрная компания закупила новое оборудование с господдержкой

Поддержку оказал фонд микрофинансирования предпринимательства.

Аграрное предприятие из Раздольненского района Крыма приобрело новое оборудование с помощью льготного микрозайма, который выдается по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики.

Полученные средства компания направила на закупку дискового плуга, посевного материала, пленки для рассады, удобрений, а также металла для строительства нестационарного торгового объекта. Поддержку оказал фонд микрофинансирования предпринимательства Крыма, которые всего предлагает 10 программ. Предприниматели могут взять заем в размере от 150 тысяч до 5 млн рублей, с процентной ставкой от 1 до 16% годовых.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше