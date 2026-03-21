Крымская аграрная компания закупила новое оборудование с господдержкой

Аграрное предприятие из Раздольненского района Крыма приобрело новое оборудование с помощью льготного микрозайма, который выдается по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики.
Полученные средства компания направила на закупку дискового плуга, посевного материала, пленки для рассады, удобрений, а также металла для строительства нестационарного торгового объекта. Поддержку оказал фонд микрофинансирования предпринимательства Крыма, которые всего предлагает 10 программ. Предприниматели могут взять заем в размере от 150 тысяч до 5 млн рублей, с процентной ставкой от 1 до 16% годовых.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.