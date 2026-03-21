В поселке Гайны в Пермском крае благоустроят набережную

Проект планируют реализовать в три этапа.

Благоустройство набережной проведут в поселке Гайны в Пермском крае, сообщили в администрации Гайнского муниципального округа. Преображение общественных пространств — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В планах — восстановление асфальта на проезжей части, которая ведет к улице Кашина, укладка бетонной плитки на прогулочной зоне и тротуарах, установка ограждений и обновление спусков к воде.

«Предварительно реализация данного проекта запланирована в три этапа. Благоустройство набережной в поселке Гайны вызвано необходимостью обеспечить безопасность людей в передвижении по данной общественной территории, а также создания благоприятных и комфортных условий для пешеходов», — рассказал заведующий сектором строительства и благоустройства администрации Гайнского округа Геннадий Суханов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.