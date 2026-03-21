Останина взяла на контроль случай с 11-летней «девочкой-маугли» в Башкирии

В Башкирии возбудили дело о халатности после данных, что 11-летняя девочка официально не зарегистрирована, не имеет документов и не посещает школу.

Источник: Аргументы и факты

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила, что взяла на контроль инцидент с 11-летней девочкой в Башкирии.

«“Девочку-маугли” нашли в многодетной семье в Башкирии — за 11 лет она ни разу не ходила в школу и официально нигде не числится. Как председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства беру этот дикий случай под свой контроль», — написала Нина Останина в Telegram.

Как сообщили в СУ СК по Башкирии, во время мониторинга Сети специалисты обратили внимание на публикацию о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Как отмечалось, младший ребенок в семье, а именно 11-летняя девочка, официально не зарегистрирована, не имеет документов и не посещает школу. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.