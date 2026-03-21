Останина взяла на контроль случай с 11-летней «девочкой-маугли» в Башкирии

Как сообщили в СУ СК по Башкирии, во время мониторинга Сети специалисты обратили внимание на публикацию о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Как отмечалось, младший ребенок в семье, а именно 11-летняя девочка, официально не зарегистрирована, не имеет документов и не посещает школу. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.