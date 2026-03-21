В России расширили список медпомощи для беременных и рожениц

В России расширили список медицинской помощи, которая оказывается беременным и роженицам. Об этом сообщает ТАСС.
«Дополнительно к ранее действующему порядку включено проведение не менее двух раз за весь период наблюдения во время беременности консультации медицинским психологом», — говорится в ответе заместителя министра здравоохранения Евгении Котовой на обращение депутатом Госдумы от партии «Новые люди».
В расширенный список функций женских консультаций также был включен послеродовый патронаж. Он будет проводится на дому в течение 14 дней после выписки из роддома, если женщина не посетила медотделение. Во время них проводится сбор анамнеза и жалоб, общая оценка состояния родившей и выдаются направления на обследования или к профильным специалистам при необходимости.
Ранее KP.RU сообщал, что с марта 2026 года в России появится регистр беременных. В него будут вносится сведения о состоянии женщин и их новорожденных детей. Инициатива позволит собрать массив данных о демографической ситуации в стране, а также поможет с распределением финансовых потоков.