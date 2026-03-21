В городе Усть-Куте в Приангарье обновят аэродром

Обновление аэродрома в городе Усть-Куте в Иркутской области начнется в этом году в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная транспортная система». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Специалисты отремонтируют взлетно-посадочную полосу протяженностью 2 тыс. метров, рулежную дорожку, перрон и места стоянки самолетов. Также планируется модернизировать светосигнальное оборудование. Сейчас идут конкурсные процедуры по определению подрядчика.
Напомним, что в регионе построят еще один аэропорт. Он будет находиться в районе пади «Ключевой» в Ангарском городском округе.
Нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на совершенствование логистической системы. В нем предусмотрены мероприятия, за счет которых к концу десятилетия будет обеспечено почти двукратное увеличение мощности единой опорной транспортной сети России. Запланированы модернизация аэропортов, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и строительство портовой инфраструктуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.