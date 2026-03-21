Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе Усть-Куте в Приангарье обновят аэродром

Специалисты отремонтируют в том числе взлетно-посадочную полосу.

Источник: Национальные проекты России

Обновление аэродрома в городе Усть-Куте в Иркутской области начнется в этом году в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная транспортная система». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Специалисты отремонтируют взлетно-посадочную полосу протяженностью 2 тыс. метров, рулежную дорожку, перрон и места стоянки самолетов. Также планируется модернизировать светосигнальное оборудование. Сейчас идут конкурсные процедуры по определению подрядчика.

Напомним, что в регионе построят еще один аэропорт. Он будет находиться в районе пади «Ключевой» в Ангарском городском округе.

Нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на совершенствование логистической системы. В нем предусмотрены мероприятия, за счет которых к концу десятилетия будет обеспечено почти двукратное увеличение мощности единой опорной транспортной сети России. Запланированы модернизация аэропортов, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и строительство портовой инфраструктуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Северный морской путь: арктический коридор будущего
Этот уникальный морской маршрут вдоль арктических побережий России привлекает внимание исследователей, бизнеса и политиков. Северный морской путь считается кратчайшей дорогой между Европой и Азией и постепенно превращается в глобальную транспортную артерию XXI века.
