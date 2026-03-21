Раскольническая УПЦ избрала нового главу после смерти Филарета

После смерти своего главы Филарета (Денисенко) Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата, которая считается раскольнической, объявила о избрании нового предстоятеля. Им стал архиепископ Сумский и Ахтырский Никодим. Об этом сообщил один из иерархов организации Иоасаф Шибаев.
— Свидетельствуем Богом и своей совестью, что мы приняли участие в электронном формате в избрании предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата. Свои голоса при избрании мы отдали в пользу преосвященного Никодима, архиепископа Сумского и Ахтырского, — написал он в социальных сетях.
Шибаев отметил, что выборы прошли «единственно правильным каноническим путем», а одной из задач нового предстоятеля будет регистрация нового гражданского устава.
Согласно информации Союза православных журналистов, провести очное голосование не удалось, так как полиция оцепила Владимирский собор, где Филарет завещал быть похороненным, и не допустила представителей УПЦ КП. Прощание с ним проходит в Свято-Михайловском соборе.
Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет умер в возрасте 97 лет. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. По его словам, причиной смерти стала остановка сердца. В начале 1990-х он стал одним из ключевых церковных деятелей на Украине, выступал за расширение самостоятельности Украинской церкви.