Захарова ответила авторам слухов, что Сийярто звонит Лаврову: «Воспаленная фантазия»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на появившиеся в западной прессе публикации о том, что глава Министерства иностранных дел Петер Сийярто якобы постоянно звонит своему российскому коллеге Сергею Лаврову в перерывах между заседаниями ЕС. Комментируя подобные слухи, Захарова отметила, что у недоброжелателей Венгрии явно воспаленная фантазия.
«Это говорит о том, что у врагов Венгрии воспаленная фантазия», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.
В частности, речь шла о публикации издания Washington Post. Журналист издания, ссылаясь на некоего неназванного европейского чиновника, высказывал утверждения, что Сийярто якобы регулярно набирает номер Лаврова во время перерывов между заседаниями Евросоюза.
Также Захарова дала резкую оценку высказываниям Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Она назвала главаря киевского режима "наркоманом-неонацистом, который армию своей страны угробил на деньги, отобранные у европейцев, включая венгров.