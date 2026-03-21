Захарова ответила авторам слухов, что Сийярто звонит Лаврову: «Воспаленная фантазия»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на появившиеся в западной прессе публикации о том, что глава Министерства иностранных дел Петер Сийярто якобы постоянно звонит своему российскому коллеге Сергею Лаврову в перерывах между заседаниями ЕС. Комментируя подобные слухи, Захарова отметила, что у недоброжелателей Венгрии явно воспаленная фантазия.