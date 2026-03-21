Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области три судьи лишены полномочий по решению коллегии

Квалификационная коллегия судей приняла решения: срок полномочий истекает в апреле.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области квалификационная комиссия прекратила полномочия трех судей. Такое решение было озвучено на заседании ККС 20 марта.

Двое судей уходят в отставку. С мая 2026 года полномочия прекращает судья Азовского городского суда. Она работала в этой инстанции с 2004 года. С середины апреля покинет должность судья Сальского районного суда. Ее карьера началась в 1995 году.

Еще один судья — из Матвеево-Курганского районного суда — лишился полномочий в связи со смертью.

Также на заседании рассмотрели вопрос о дисциплинарном проступке судьи Таганрогского городского суда. Коллегия признала, что нарушение было, но наказание не применили — истек срок давности.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.