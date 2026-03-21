Скончался спецпрокурор США по делу о вмешательстве России в выборы Мюллер

Скончался Роберт Мюллер, занимавший пост спецпрокурора Соединенных Штатов в ходе расследования вмешательства России в выборы 2016 года. Ему был 81 год. Об этом сообщает MS NOW (ранее MSNBC) со ссылкой на два источника.
Причина смерти Мюллера не уточняются, однако источники журналистов отметили, что он долгое время страдал от болезни Паркинсона.
Смерть бывшего прокурора президент Дональд Трамп прокомментировал лично. На своей странице в социальной сети Truth Social американский лидер заявил, что рад кончине Мюллера.
— Роберт Мюллер только что умер. Хорошо, я рад, что он мертв. Он больше не может причинять вред невинным! — говорится в публикации.
С 2001 по 2013 год Мюллер занимал пост директора ФБР. В 2017 году Министерство юстиции США назначило его специальным прокурором для расследования вмешательства России в выборы в США. В ходе расследования участвовали 40 агентов ФБР и 19 адвокатов. За два года было выдано более 2,8 тысячи повесток и допрошено свыше 500 свидетелей. В конечном итоге Мюллер не обнаружил доказательств сговора между Дональдом Трампом и российскими властями.