Скончался спецпрокурор США по делу о вмешательстве России в выборы Мюллер

С 2001 по 2013 год Мюллер занимал пост директора ФБР. В 2017 году Министерство юстиции США назначило его специальным прокурором для расследования вмешательства России в выборы в США. В ходе расследования участвовали 40 агентов ФБР и 19 адвокатов. За два года было выдано более 2,8 тысячи повесток и допрошено свыше 500 свидетелей. В конечном итоге Мюллер не обнаружил доказательств сговора между Дональдом Трампом и российскими властями.