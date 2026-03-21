Донской метизный завод закупит новое оборудование с господдержкой

Шахтинский завод по производству крепежных и металлических изделий в Ростовской области закупит новое оборудование с помощью господдержки. Предприятие участвует в реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.
Компания получит 60 млн по ставке 3% годовых. Новая техника позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции, увеличить объемы производства и наладить выполнение возросшего числа заказов.
«Благодаря системной поддержке регионального фонда развития промышленности все больше предприятий, таких как Шахтинский метизный завод, модернизируют свои мощности, осваивают выпуск новой, в том числе импортозамещающей продукции и создают новые рабочие места», — отметил заместитель губернатора Игорь Сорокин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.