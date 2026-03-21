На 89 году скончалась волгоградский селекционер Лия Попова

В комитете сельского хозяйства Волгоградской области сообщили о смерти известного селекционера томатов, заслуженного агронома России и ведущего специалиста учебно-инновационной лаборатории селекции овощных культур ВолГАУ Лии Поповой. Учёный посвятила науке всю жизнь и помогла вывести множество популярнейших сортов томатов, которыми в СССР были засеяны порядка трети сельхоз угодий, отведённых под эту культуру.

Лия Николаевна начала трудовую деятельность на Волгоградской опытно-селекционной станции с 1961 года в должности аналитика. В 1972 году закончила Волгоградский СХИ и в 1974 году защитила кандидатскую диссертацию. Всего на станции она проработала 50 лет. За это время учёный подготовила 50 научных статей и книг, приняла участие в выведении таких сортов как: «Лебяжинский», «Волгоградец», «Волгоградский скороспелый 323», «Дар Заволжья», «Подарочный», «Победитель», «Новичок», «Новичок Розовый», «Финиш».

Отметим, за свой многолетний труд селекционер имеет множество наград, в числе которых серебряные и бронзовые медали ВДНХ, правительственные и региональные грамоты. Лия Попова скончалась на 89-м году жизни.

Фото: администрация Волгоградской области.