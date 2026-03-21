Умер Роберт Мюллер, спецпрокурор расследования о вмешательстве РФ в выборы США

Экс-спецпрокурор США Роберт Мюллер умер на 82-м году жизни.

Умер Роберт Мюллер, американский спецпрокурор, участвовавший в расследовании о якобы вмешательстве России в выборы в США 2016 года. Об этом сообщает телеканал MS NOW.

«Роберт Мюллер, занимавший пост спецпрокурора в расследовании вмешательства России в выборы 2016 года, умер в пятницу», — говорится в заявлении.

На момент смерти Мюллеру был 81 год. Бывший спецпрокурор два года расследовал дело о якобы российском вмешательстве, не найдя свидетельств «сговора» при проведении выборов. При этом Москва также опровергла обвинения в якобы влиянии на американские выборы.

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на эту новость. Он заявил, что рад смерти бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера:

«Я рад, что он умер. Он больше не сможет причинить вред невинным людям», — написал политик в своей соцсети.

Ранее kP.RU сообщал, что на 92-м году жизни умер Жука де Оливейра, бразильский актер, режиссер и писатель. Российским зрителям он запомнился по ролям в сериалах «Клон» и «Проспект Бразилии».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
