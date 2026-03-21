СМИ: США столкнутся с «беспрецедентным ответом», если попытаются захватить Харк

Вашингтон столкнется с «беспрецедентным ответом», если попытается захватить иранский остров Харк в Персидском заливе. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

— Если США реализуют свои угрозы о военном посягательстве на остров Харк, они, безусловно, столкнутся с ответом, который будет беспрецедентным по сравнению с «сюрпризами» за последние 21 день, — приводят слова источника в материале.

Неназванный собеседник агентства отметил, что в ответ на такой шаг США возможна дестабилизация обстановки в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

По его словам, эскалация конфликта приведет к ухудшению ситуации для американских сил.

21 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Иран начал 71-ю волну ударов по территории Израиля и американским объектам на Ближнем Востоке.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен отметил, что ракетный потенциал Ирана «превосходит все ожидания», а удар Тегерана по военной базе Великобритании в Индийском океане, которую используют Соединенные Штаты, стал мощным сигналом для стран Запада.

